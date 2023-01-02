الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بتروتريد» تعلن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير

شركة بتروتريد
شركة بتروتريد

أعلنت شركة بتروتريد احدي شركات قطاع البترول، عن بدء استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز  لشهر يناير  2023 عبر موقع الشركة، وذلك حتى يوم 20 من نفس الشهر، لتفادي دفع الغرامة المالية التي تفرض على العملاء المتخلفين عن دفع فواتير الاستهلاك الشهري.

حيث يمكن إدخال القراءة من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط  https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx ، أو من خلال تطبيق جديد عبر الهاتف المحمول تم تصميمه لتسجيل القراءات بواسطة كاميرا الهاتف المحمول ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة المحاسبية.

يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة البترول ودعم التحويل الرقمي في مختلف أنشطة وزارة البترول، والذي يعد محورا أساسيا لمشروع تطوير وتحديث القطاع حيث تستهدف استخدام منظومة رقمية بالكامل لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول النقابة العامة للعاملين بالبترول تسجيل قراءة عداد الغاز طارق الملا وزير البترول شركات قطاع البترول قراءة عداد الغاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

«الخشت»: إعداد دراسة ذاتية لاعتماد جامعة القاهرة من «القومية لضمان جودة التعليم»

36.5 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال نوفمبر

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بالصف

«التخطيط»: تدريب 58 سيدة من 20 دولة إفريقية في 2022

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات على الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية