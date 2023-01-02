«بتروتريد» تعلن بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير

أعلنت شركة بتروتريد احدي شركات قطاع البترول، عن بدء استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2023 عبر موقع الشركة، وذلك حتى يوم 20 من نفس الشهر، لتفادي دفع الغرامة المالية التي تفرض على العملاء المتخلفين عن دفع فواتير الاستهلاك الشهري.

حيث يمكن إدخال القراءة من خلال الموقع الإلكتروني عبر الرابط https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx ، أو من خلال تطبيق جديد عبر الهاتف المحمول تم تصميمه لتسجيل القراءات بواسطة كاميرا الهاتف المحمول ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة المحاسبية.

يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة البترول ودعم التحويل الرقمي في مختلف أنشطة وزارة البترول، والذي يعد محورا أساسيا لمشروع تطوير وتحديث القطاع حيث تستهدف استخدام منظومة رقمية بالكامل لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.