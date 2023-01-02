موقع دولى: الروابط بين تغير المناخ والظواهر الجوية غيرت القانون الدولى

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الروابط بين تغير المناخ الذي يسببه الإنسان والظواهر الجوية المتطرفة كانت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى في عام 2022، ولأول مرة لعبت دورًا رئيسيًا في تشكيل القانون الدولي بشأن دبلوماسية المناخ.

وسبب الأهمية، حيث ساعدت الفيضانات المميتة والواسعة النطاق في باكستان في أواخر الصيف على حشد الدعم الدولي كوسيلة لتعويض البلدان الفقيرة عن الحصة غير المتناسبة من الأضرار المناخية التي تتحملها.

وذكر التقرير أن العالم شهد سلسلة من الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في عام 2022 ، والتي خلص العديد منها إلى أنها أصبحت أكثر احتمالًا أو شدة بسبب تغير المناخ.

واجتاحت أوروبا موجات الحر القاتلة وحرائق الغابات، وكان الإعصار إيان مميتًا بشكل خاص، وذهب إلى زيادة شحنته السريعة مع اقترابه من الساحل الضعيف لجنوب غرب فلوريدا في سبتمبر، وأصيبت أجزاء من أستراليا بجولات متعددة من الفيضانات في عام 2022، بما يتفق مع كل من حدث النينيا في المحيط الهادئ الاستوائي واتجاهات تغير المناخ في أحداث هطول الأمطار الغزيرة.

ضربت الحرارة والجفاف غير العاديين الصين لأكثر من شهرين خلال فصل الصيف، مع تسجيل أكثر من 200 سجل درجات حرارة عالية على الإطلاق.

يستمر الجفاف والمجاعة المدمران في السيطرة على القرن الأفريقي، الذي يرتبط بتغير المناخ، فضلًا عن الدورات المناخية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

كان من الممكن أن يؤدي أي من هذه الأحداث إلى إحداث تغييرات في السياسة، لكن الفيضانات في باكستان هي التي أعطت الدبلوماسيين من الدول النامية الأرضية الأخلاقية العالية اللازمة لتأمين صفقة في محادثات المناخ في COP27 حول القضية المشحونة "الخسائر والأضرار".

تتحدث الأمم المتحدة عن الخسائر والأضرار عن تأثيرات تغير المناخ في البلدان الأقل تقدمًا، والتي ساهمت بشكل ضئيل نسبيًا في التسبب في المشكلة، ومع ذلك فهي تعاني من بعض أسوأ العواقب منذ قمة الأرض في ريو في عام 1992، محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة قدمت تقارير دورية حول هذا الموضوع، مع إحراز تقدم ضئيل حتى COP27 في مصر في الخريف، حيث وافق دبلوماسيون من الدول الصناعية بما في ذلك الولايات المتحدة على عملية مناقشات لمدة عامين لإنشاء صندوق من شأنه تعويض الدول النامية عن الأضرار المناخية التي لا يمكنهم التكيف معها.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تكون الكارثة في باكستان مرتبطة بتغير المناخ، وفقًا للتحقيقات العلمية للحدث.

وتابع وجدت دراسة نُشرت في أعقاب الكارثة أن الاحترار العالمي الذي يسببه الإنسان من المحتمل أن يزيد كميات هطول الأمطار لمدة شهرين بنسبة تصل إلى 50٪.

ووجدت الدراسة أن تغير المناخ ربما أدى إلى زيادة كميات هطول الأمطار لمدة خمسة أيام في اثنتين فقط من أكثر المقاطعات تضررًا بنسبة تصل إلى 75٪.

ومثلما لا يُتوقع أن يكون كل عام هو الأكثر دفئًا على الإطلاق، نظرًا للتفاعل بين الاحتباس الحراري وتقلب المناخ الطبيعي، فلن يسجل كل عام أرقامًا قياسية لأسوأ الكوارث المناخية أيضًا.

وعلى الرغم من أن عام 2022 كان مدمرًا في أجزاء كثيرة من العالم، فقد تمتع الساحل الغربي للولايات المتحدة بفترة راحة من الاتجاه الأخير لحرائق الغابات القياسية.