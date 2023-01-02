الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى فى مباراة تضميد الجراح ببطولة الدورى

يحل فريق انبي ضيفا على الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المركز السادس برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات و4 هزائم وسجل عشرة أهداف واهتزت شباكه 10 مرات ويعاني من تذبذب نتائجه حيث بدأ الدوري بالفوز على أسوان والداخلية وطلائع الجيش ثم نال ثلاث هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر والأهلي ثم عاد للانتصارات وفاز على فاركو وسموحة وسيراميكا كليوباترا قبل أن ينال الفريق الهزيمة في أخر مبارياته أمام بيراميدز وبالتالي لايرغب الجهاز الفني واللاعبون في تكرار خسارة 3 مباريات متتالية مرة أخر ى .

واتار الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عمرو خليل وصبحي سليمان وكيفين كيزيتو وهشام صلاح وصبري رحيل، ومحمد صالح، وعبد الله نصيب والسيد سالم وخالد صبحي ومروان عطية و إبراهيم حسن، وخالد الغندور وأحمد عيد وفوزي الحناوي وناصر ناصر ومورو ساليفو وعبد الغني محمد ومحمود عبد العزيز وعمرو عبد الفتاح عموري وبلال السيد وكريستوفاو مابولولو وأوستن أموتو.

وشهدت القائمة عودة خالد صبحي وأوستن أموتو بينما يغيب المهدي سليمان ومحمود علاء وأحمد عادل ميسي بسبب الإصابة وسعيدو سميبوريه وإسلام عبد النعيم وكريم الديب وأحمد سيد غريب لأسباب فنية.

على الجانب الآخر يحتل إنبي بقيادة طلعت يوسف المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 تعادلات و5 هزائم وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 15 هدفا وجمع نقطة واحدة من أخر 4 مباريات بالتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام المقاولون والإسماعيلي وأسوان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة والابتعاد عن مثلث الهبوط .

يدير المباراة محمود ناجي ويساعده محمود عبد السميع وحسن الدرندلي ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيدي .