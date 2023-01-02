المصرى يسعى للعودة للانتصارات ومصالحة جماهيره على حساب الداخلية

يشهد ستاد السويس الجديد في الثالثة إلا ربع عصر اليوم مواجهة قوية بين الداخلية والمصري في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز .

فريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من فوز وحيد وخمسة تعادلات و4 هزائم وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا ولم يخسر في أخر 4 مباريات وجمع منها ست نقاط بالفوز على بيراميدز والتعادل مع سموحة وسيراميكا كليوباترا وانبي ولم تعتز شباكه في المباريات الأربع سوى مرة واحدة لكنه أيضا لم يسجل الا هدفين مما يعكس التطور الإيجابي في الأداء الدفاعي للفريق بينما تستمر حالة العقم التهديفي ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية للبقاء بعيدا عن مراكز الهبوط.

في المقابل يحتل المصري بقيادة حسام حسن المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 9 أهداف ودخل مرماه 12 هدفا وجمع 5 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الإسماعيلي والتعادل مع حرس الحدود والمقاولون والهزيمة أمام أسوان ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 14 وتحسين مركزه في جدول الدوري ومصالحة جماهيره .

واختار حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، 21 لاعبا فى قائمة المباراة وهم : محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وعمرو طارق وعماد الدين أبو بكر وإسلام أبو سليمة وأسامة الجزار و عمرو السعداوي ومحمد فوزي جاد وإسلام المزين وإيزي إيميكا وعمرو موسى ومحمد عبد اللطيف جريندو ومحمد عنتر وأحمد الشيخ وإلياس الجلاصي وأحمد شداد وزياد فرج وأنتوني أكبوتو و فرانك أتوجا ومروان حمدي .

وشهدت القائمة عودة إسلام أبوسليمة بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب حسين السيد وحسن علي وكريم العراقي وفريد شوقي وعمرو مرعي والجزائري عبد الرحيم دغموم لأسباب مختلفة .

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده وائل شعبان وهشام الدسوقي ومعهم محمود وفا حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.