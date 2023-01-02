«لا أعلم شيئًا».. مدرب منتخب غانا للمحليين يتحدث عن مفاوضات الأهلى مع أفرى

تحدث أنور والكر، المدير الفني لمنتخب غانا للمحليين، عن إمكانية انضمام لاعب البلاك ستارز وهارتس أوف أوك دانيال أفري للقلعة الحمراء.

وكان منتخب غانا للمحليين واجه الأهلي ودياً يوم السبت الماضي، واعتذر عن عدم خوض لقاء منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا.

وقال والكر خلال تصريحات تليفزيونية: "اخترنا مواجهة الأهلي في المباراة الثانية لأننا أرادنا أن نواجه مستوى أعلى".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة ورأينا مستوى أعلى من المباراة الأولى أمام منتخب مصر تحت 20 عامًا، كانت مواجهة قوية".

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي مع دانيال أفري، أوضح "لا أعلم شيئًا عن مفاوضات الأهلي مع أفري، إنه أمر خاص باللاعب وهذا أمر شخصي ولا أتدخل فيه لذلك لا أعلم عنه شيئًا".

وأضاف: "دانيال لم يخبرن بأي شيء عن الأهلي، وما أعلمه هو أنه سيذهب إلى سويسرا، وهو لاعب جيد وفي هذه اللحظة هو أفضل لاعب في منتخب غانا للمحليين، وعندما قمنا باستدعائه كان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم الأخيرة، لذلك هو أفضل اللاعبين في غانا حاليًا".

وواصل حديثه: "أداء أفري من الممكن أن يذهب به بعيدًا ونظرا لكونه أحد لاعبي منتخب غانا وهو لاعب مميز فبالتأكيد سأكون سعيدًا لو انضم إلى الأهلي".