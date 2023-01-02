عاصم خورشيد: الدولة نظمت 54 قافلة طبية مع مبادرة «حياة كريمة»

أوضح الدكتور عاصم خورشيد أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، جهود الدولة في توفير الخدمات الطبية، قائلًا:"إننا نستشعر جيدًا جهود الدولة المصرية التي تهدف إلى تطوير الطب والخدمات الطبية".

وأضاف عاصم خورشيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن كل المرضى الغير قادرين على تلقي الرعاية الطبية اللازمة ولديهم شكاوي، لا يقدمون شكواهم فقط إلى مكتب الخدمة بمجلس الوزراء، وإنما هناك مجموعة برصد هذه الشكاوى سواء من وسائل التواصل الإجتماعي، أو التلفزيون.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تنظيم أكثر من 54 قافلة طبية مع مبادرة “حياة كريمة”، والتي وصلت إلى حلايب وشلاتين واستقرت هناك 7 أيام لتجميع أسماء المرض الذين يعانون من أي مشكلة أو يحتاجون إلى تدخل سريع، وبناءً عليه يتم أخذ شكاوى المرضى بعد مراجعتها ومن ثم يتم توجيهها إلى المستشفى المطلوبة ومن ثم يتم متابعة الخدمة الطبية المقدمة للحالة.