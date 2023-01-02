الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

50 درجة للتقييم.. نيفين شحاتة توضح تفاصيل بدء استلام المشروعات البحثية للطلاب

نيفين شحاته نائب
نيفين شحاته نائب رئيس تحرير الأهرام

أوضحت نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير الأهرام، ومسؤول ملف التعليم، أهمية المشروعات البحثية ومدى مساعدتها في تنمية المهارات لدى الطلاب، قائلة: "إن تطبيق مادة المشروعات البحثية من القرارات الجيدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي".

وأضافت "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن  تطبيق مادة المشروعات البحثية يعمل على استكمال منظومة تطوير التعليم والمناهج الجديدة، وتنمية مهارات البحث للطلاب، واكتشاف المواهب في المدارس، وهي تعتمد في الأساس على اكتشاف الطالب للمعلومة والبحث، وهي أدوات مهمة لتعليم الطالب كيف ينتج المعلومة ويكتشف ذاته ومهاراته. 

وأوضحت أن مجلس المشروعات البحثية تتمثل أهميته في تدريب الطالب على العمل الجماعي وتقبل الرأي الآخر، وتفيده في اكتساب مهارات البحث عن المعلومات بنفسه والتدريب عليها منذ الصغر، لافتة إلى أن هذه المادة يتم تدريسها في التعليم العام، وتقوم على فكرة تكامل المواد الدراسية المختلفة، مثل مادة اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم، وكل هذه الجهود هدفها في النهاية أن يعي الطالب المحددات البحثية.

وأشارت إلى أن المادة ليس لها كتاب يتم تدريسه داخل الفصول، لكن الهدف الأساسي هو تعزيز الفكر ونقاش الطلاب حول موضوع معين. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

آراب نيوز: افتتاح المتحف الكبير فى 2023 انتصار ثقافى لمصر والشرق الأوسط

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محلات الصاغة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنوك المصرية

مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

توقعات بوصول مصر إلى 158.8 مليون نسمة فى هذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية