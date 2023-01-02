50 درجة للتقييم.. نيفين شحاتة توضح تفاصيل بدء استلام المشروعات البحثية للطلاب

أوضحت نيفين شحاته، نائب رئيس تحرير الأهرام، ومسؤول ملف التعليم، أهمية المشروعات البحثية ومدى مساعدتها في تنمية المهارات لدى الطلاب، قائلة: "إن تطبيق مادة المشروعات البحثية من القرارات الجيدة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي".

وأضافت "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن تطبيق مادة المشروعات البحثية يعمل على استكمال منظومة تطوير التعليم والمناهج الجديدة، وتنمية مهارات البحث للطلاب، واكتشاف المواهب في المدارس، وهي تعتمد في الأساس على اكتشاف الطالب للمعلومة والبحث، وهي أدوات مهمة لتعليم الطالب كيف ينتج المعلومة ويكتشف ذاته ومهاراته.

وأوضحت أن مجلس المشروعات البحثية تتمثل أهميته في تدريب الطالب على العمل الجماعي وتقبل الرأي الآخر، وتفيده في اكتساب مهارات البحث عن المعلومات بنفسه والتدريب عليها منذ الصغر، لافتة إلى أن هذه المادة يتم تدريسها في التعليم العام، وتقوم على فكرة تكامل المواد الدراسية المختلفة، مثل مادة اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم، وكل هذه الجهود هدفها في النهاية أن يعي الطالب المحددات البحثية.

وأشارت إلى أن المادة ليس لها كتاب يتم تدريسه داخل الفصول، لكن الهدف الأساسي هو تعزيز الفكر ونقاش الطلاب حول موضوع معين.