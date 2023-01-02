زيلينسكى يعلن تدمير 45 مسيرة روسية فى أول أيام 2023

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده دمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا، في اليوم الأول من العام الجديد 2023.

وأشار زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام، إلى تعرض أوكرانيا إلى هجمات روسية بالطائرات المسيرة، الأحد.

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت العديد من المناطق الأوكرانية بطائرات مسيرة ذات صناعة إيرانية.

وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهذه الهجمات، ودمرت 45 طائرة مسيرة تابعة لروسيا.

الرئيس الأوكراني اختتم حديثه بالتأكيد على مواصلتهم الدفاع عن أراضي بلاده أمام الهجمات الروسية.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.