الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات أمريكية صينية وتأكيد «خطوط اتصال مفتوحة» 

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، مع وزير الخارجية الصيني الجديد تشين قانغ العلاقات الثنائية وضرورة الحفاظ على "خطوط اتصال مفتوحة".
وقال بلينكن، في تغريدة عبر تويتر، إنه "ناقش في محادثة هاتفية مع تشين، قبل مغادرته العاصمة الأمريكية واشنطن لاستلام مهام منصبه الجديد، العلاقة بين الولايات المتحدة والصين".
وشدد الوزير الأمريكي على "ضرورة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين".
والأسبوع الماضي، عينت الصين سفيرها لدى الولايات المتحدة ليكون وزير خارجيتها الجديد.
وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية خلال العقد الماضي.
وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية ارتفاعا حادا في التوتر على خلفية عدة محاور، وفي مقدمتها تايوان وموقف بكين حيال الحرب الروسية في أوكرانيا. 

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