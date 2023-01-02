اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية، أليكسي أريستوفيتش، أنه ينبغي إقامة نظام حكم ملكي في البلاد على غرار بريطانيا.

مستشار زيلينسكي يقترح إقامة نظام حكم ملكي في أوكرانيامستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية يرجح توقف الولايات المتحدة عن دعم نظام كييف العام المقبل

وقال أريستوفيتش: "الطريقة الوحيدة لقتل كل شيء روسي هي إعلان نظام الحكم الملكي هنا. في بريطانيا، هناك حكم ملكي، أليس كذلك؟ ليست أسوأ دولة في العالم".

وأشار إلى أنه تم استعادة نظام الحكم الملكي في إسبانيا بعد حكم فرانسيسكو فرانكو، وهناك "حركة قوية جدا" لعودة مثل هذا الشكل من الحكم في فرنسا.