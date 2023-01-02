الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب فلسطين يعلن عن تحرك دولى ضد الاحتلال

مندوب فلسطين في الأمم
مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور

أعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

وفي حديث لـ "صوت فلسطين"، قال منصور إن "الخطوة التالية بعد اقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الأسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها، بعد أن يبعث الأمين العام للامم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه".

وأضاف منصور أن "محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل إحتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل".

وأشار إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

آراب نيوز: افتتاح المتحف الكبير فى 2023 انتصار ثقافى لمصر والشرق الأوسط

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى محلات الصاغة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 يناير 2023 فى البنوك المصرية

مواعيد مباريات الدورى المصرى الممتاز اليوم الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة

توقعات بوصول مصر إلى 158.8 مليون نسمة فى هذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية