الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تتهم واشنطن بتضليل الرأى العام حول الحادث الجوى فوق بحر الصين

وزارة الدفاع الصينية
وزارة الدفاع الصينية

قالت وزارة الدفاع الصينية إن الولايات المتحدة ضللت الرأي العام حول الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي يوم الخميس الماضي.

وردا على بيان للجيش الأمريكي بشأن الحادث، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن طائرة عسكرية أمريكية انخرطت في مواجهة مع طائرات صينية الأسبوع الماضي، فوق مياه بحر الجنوب، الأسبوع الماضي، ما عرض سلامة الطيارين الصينيين للخطر، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

وكان الجيش الأمريكي أعلن الخميس الماضي أن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز"جيه 11" حلقت على مسافة 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "آر سي 135"، في 21 ديسمبر، وأضافت أن ذلك أجبر الطائرة الأمريكية على "القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام".

وحول ذلك أوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي في الصين، تيان جونلي، في بيان أن "الولايات المتحدة ضللت الرأي العام بشأن الحادث الذي وقع بالقرب من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف أن الطائرة الأمريكية انتهكت القانون الدولي، وتجاهلت تحذيرات الصين المتكررة، وأجرت مقاربات خطيرة تهدد سلامة الطائرات الصينية، متابعا: "الولايات المتحدة تضلل الرأي العام عن عمد، في محاولة لإرباك الجمهور الدولي".

وقال المتحدث: "نطلب رسميا من الجانب الأمريكي كبح تحركات القوات البحرية والجوية، في الخطوط الأمامية، والالتزام الصارم بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنع وقوع الحوادث فى البحر والجو".

وأضاف أن بكين تعتبر "بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا جزءا من أراضيها السيادية، ومع ذلك، فإنها تتنازع على أجزاء منه مع فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

التضامن: زيادة المعاشات من 2015 حتى 2022 بنسبة 152%

قناة إسرائيلية: بن غفير يعتزم اقتحام الأقصى الأسبوع الجارى

مباحثات أمريكية صينية وتأكيد «خطوط اتصال مفتوحة» 

تفاصيل المنظومة الإلكترونية بمطالع ومنازل الكبارى لمنع انتظار السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية