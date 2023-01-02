الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير يكشف دلالة وجود مصر ضمن الدول الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي

أوضح الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، ما يعكسه وجود مصر ضمن الدول الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية، وكونها الأولى عربيًا وأفريقيًا، قائلًا: "إنه يدل على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص والأسر الأكثر احتياجًا".

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية تسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، حيث شاهدنا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014م وحتى الوقت الحالي، اهتمامًا كبيرًا بالمواطن المصري والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين المصريين، من خلال برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أنه تم توسيع عدد المواطنين الموجودين فيه من خلال المبادرات العديدة التي تتبناها الدولة المصرية لتسهيل الحياة على المواطنين المصريين. 

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بدور كبير جدًا خلال الأزمات التي يمر بها العالم، بداية من أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ووقوف الدولة المصرية بشكل كبير بجانب المواطن المصري، حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 3 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بشكل لائق، وزيادة الأموال على بطاقات التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

التضامن: زيادة المعاشات من 2015 حتى 2022 بنسبة 152%

مباحثات أمريكية صينية وتأكيد «خطوط اتصال مفتوحة» 

قناة إسرائيلية: بن غفير يعتزم اقتحام الأقصى الأسبوع الجارى

عاصم خورشيد: الدولة نظمت 54 قافلة طبية مع مبادرة «حياة كريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية