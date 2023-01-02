خبير يكشف دلالة وجود مصر ضمن الدول الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية

أوضح الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، ما يعكسه وجود مصر ضمن الدول الأكثر إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية، وكونها الأولى عربيًا وأفريقيًا، قائلًا: "إنه يدل على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص والأسر الأكثر احتياجًا".

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية تسعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، حيث شاهدنا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014م وحتى الوقت الحالي، اهتمامًا كبيرًا بالمواطن المصري والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين المصريين، من خلال برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أنه تم توسيع عدد المواطنين الموجودين فيه من خلال المبادرات العديدة التي تتبناها الدولة المصرية لتسهيل الحياة على المواطنين المصريين.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بدور كبير جدًا خلال الأزمات التي يمر بها العالم، بداية من أزمة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ووقوف الدولة المصرية بشكل كبير بجانب المواطن المصري، حيث تم رفع الحد الأدنى للمرتبات إلى 3 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بشكل لائق، وزيادة الأموال على بطاقات التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه.