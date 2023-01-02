الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

توقعات بوصول مصر إلى 158.8 مليون نسمة فى هذا العام

سكان مصر
سكان مصر

علق الدكتور مجدي خالد، المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على توقعات مؤسسة "فيتش" بوصول عدد سكان مصر إلى 158.8 مليون نسمة عام 2050م، ومدى أهمية التصدي للزيادة السكانية وتأثيرها على جهود التنمية، قائلًا: "إن النمو السكاني السريع يتبعه زيادة سكانية غير منضبطة، وهو ما سيؤثر على إحساس المواطنين بعوائد النمو الاقتصادي".

وأضاف مجدي خالد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الزيادة السكانية السريعة بهذا الشكل معوق لجهود التنمية، لافتًا إلى أن معدل النمو السكاني 1.8، أي أننا نزيد مليون و800 ألف في السنة.

وأوضح أننا في حاجة لجهود خاصة بالتوعية والجهود الخاصة بالتوسع في استخدام  تنظيم الأسرة، وخدمات رفع الوعي المجتمعي وتنمية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور من شأنها زيادة الإقبال على فكرة تنظيم الأسرة وزيادة الإقبال على استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما سيساعدنا على التقليل من معدل النمو السكاني. 

وأشار إلى أن جهود الدولة المصرية في الوقت الحالي مركزة على أننا نعمل على المحاور المختلفة التي تؤثر على النمو السكاني. 

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