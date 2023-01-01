الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبد المنعم سعيد: «COP 27» جسّد رؤية مصر في مختلف القضايا الدولية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

كشف د.عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، عن استراتيجيات مصر الخارجية خلال العام الماضي 2022.

قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر فضائية "CBC" مساء الأحد، إن السياسية الخارجية المصرية في عام 2022 كانت متزنة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ "كوب 27" الذي عقد في شرم الشيخ، جسد رؤية مصر في مختلف القضايا الدولية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحرب الروسية الأوكرانية ستظل مستمرة في عام 2023.

مواد متعلقة

بعد شائعة إغلاقها.. حديقة الحيوان بالجيزة تواصل استقبال زوارها

«التحالف الوطني»: استهدفنا 8 ملايين مواطن آخر 9 شهور من 2022

طارق الخولى يكشف تفاصيل خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

الفائز بلقب منشد الشارقة: بتمنى نشيل المهرجانات ونحط بدالها الإنشاد

الأرصاد السعودية ترد على سقوط ثلوج على مكة المكرمة

استشارى عمرانى: العاصمة الإدارية أفضل مدينة فى الشرق الأوسط

أستاذ أمراض صدرية يكشف جهود الدولة فى تطوير مستشفيات مصر

حصاد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عام 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

إصابة 14 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الزراعى فى القليوبية

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة شرق الإسكندرية

«تعليم دمياط» يحصد المركزين الثاني والرابع في مسابقة مهرجان الطفولة

في احتفالات العام الجديد.. روسيا تمطر أوكرانيا بهجمات صاروخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية