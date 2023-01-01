عبد المنعم سعيد: «COP 27» جسّد رؤية مصر في مختلف القضايا الدولية

كشف د.عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، عن استراتيجيات مصر الخارجية خلال العام الماضي 2022.

قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر فضائية "CBC" مساء الأحد، إن السياسية الخارجية المصرية في عام 2022 كانت متزنة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ "كوب 27" الذي عقد في شرم الشيخ، جسد رؤية مصر في مختلف القضايا الدولية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحرب الروسية الأوكرانية ستظل مستمرة في عام 2023.