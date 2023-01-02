الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قطار جماهير الزمالك يكتسى بعلم الأبيض فى رحلته إلى أسوان (صور)

قطار جماهير الزمالك
قطار جماهير الزمالك

انطلق قطار القاهرة المتجه إلى مدينة أسوان، والممتلىء بمشجعي نادي الزمالك لمؤازرة فريقهم في المباراة التي ستقام في الثالثة إلا ربع عصر الإثنين باستاد أسوان.

ووفر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رحلة قطار خاصة مجانية لجماهير الزمالك، لمؤازرة الفريق في المباراة المرتقبة أمام زهرة الجنوب، في الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحرص جماهير الزمالك، وضع أعلام النادي على القطار، وذلك ضمن تسهيلات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  خلال مباراة الفريق أمام أسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت جماهير الزمالك قد تواجدت قبل انطلاق القطار في رحلة تصل مدتها إلى 12 ساعة.

وحرص مرتضى منصور رئيس الزمالك، على توفير وجبات لجماهير الفريق، مع وضع التسهيلات كافة الخاصة بحماهير النادي، لدعم الفريق أمام نادي أسوان، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.


 

الزمالك فريق أسوان الدورى المصرى

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