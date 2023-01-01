الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسي من أمريكا: 2023 سيشهد ركودًا اقتصاديًا كبيرًا

ركود
ركود

كشف المحلل السياسي ماك شرقاوي آخر تطورات الأزمات العالمية في الغذاء والطاقة، خاصة مع احتفالات مظلمة في اوربا برأس السنة وأعياد الميلاد.

وقال ماك من الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إن الأسهم الأمريكية في البورصة تهاوت مع أخر أيام عام 2022.

وتابع "2023 سيشهد ركودًا اقتصاديًا كبيرًا"، موضحاً أن احتفالات رأس السنة في فرنسا شهدت ترشيد كبير في الطاقة.

وأشار إلى أن أفريقيا تملك العديد من المقومات التي يحتاجها العالم، لافتًا إلى أن القارة تملك كتلة سكانية هائلة.

ولفت إلى أن في الوقت ذاته إلى أن إفريقيا لازال لديها أمراض متوطنة، مثل الإيدز والملاريا، في حين أن هذه الأمراض متوطنة اختفت من العالم.

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