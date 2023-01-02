كيف يتعامل الطب البيطري مع ظاهرة كلاب الشوارع؟

كشفت د.مني خليل، رئيس جمعية اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، كيفية التعامل الطب البيطري مع ظاهرة كلاب الشوارع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، إن هناك جدل بشأن ظاهرة انتشار كلاب الشوارع بين سكان حدائق الأهرام.

أضافت أن نشاط الجميعة يشمل جيمع أنجاء جمهورية مصر العربية، موضحة أن هناك دول اقل إمكانيات من مصر طبقوا الحلول العلمية، متابعة:" مش قادره أستوعب اننا في 2023 دولة بحجم مصر بقدراتنا العلمية وكل الوسائل ولا يوجد قانون بيحمي الحيوانات ويوجد بعض الأشخاص يطالب بقتل الحيوانات والتخلص منها في التعامل مع المشكلة".

وأشارت إلى أن هناك أكثر من طريقة علمية للتعامل مع الكلاب في الشوارع ولكن لا يوجد أذن تستمع، متابعة:" الحل موجود في مصر منذ طرحه من اكثر من 25 سنة والذي كان سيقضي علي مشكلة الكلاب الضالة حالياً".

وأوضحت أنه إذا تم استبعاد الكلاب في الصحراء فأنه سيأتي غيرها، وستأتي مرة أخري بكيمات كبيرة بحثاً عن الطعام.