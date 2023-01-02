رئيس حماية المستهلك منفعلًا: «لما الأمور توصل لكده هنضرب بأيد من حديد» (فيديو)

أكد المهندس حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على متابعة المحلات في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لأنها أقل انضباطًا، لافتاً إلى أن هناك أسواقا غير منضبطة في القرى والنجوع ويتم متابعتها باستمرار.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه كان هناك اعتداء على أعضاء حملة جهاز حماية المستهلك أثناء القيام بعملهم.

وأوضح أنه كان هناك مخالفات كبيرة على المحلات أهمها عدم الإعلان عن الأسعار، لافتاً إلى أنه تم ضبط أحد المحلات يحتكر 3 أطنان أرز في منطقة كفر طهرمس بالجيزة، وتم توجيه صاحب المحل المحتكر للأرز بالبيع بسعر الكيلو 12 جنيهًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حددت تسعيرة جبرية للأرز بسبب المبالغة من بعض التجار للسلعة.

وتابع:"كنت هبكي لما شفت الناس واقفة طابور عشان تاخد حقها وتشتري الأرز بثمنه".

وبين أنه تم استبدال شعار "الزبون على حق" إلى "البضاعة المباعة لا تثرد ولا تستبدل"، مؤكدًا أن الدولة تضرب بيد من حديد على التجار المحتكرين للسلع الأساسية، معقباً: "الدولة لا تتدخل في التسعيرة الجبرية على السلع".