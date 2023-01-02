«فرغلى» يكشف سبب إعادة طبع كتاب «فى ظلال القرآن الكريم» لسيد قطب

علق ماهر فرغلي، الخبير في جماعات الإسلام السياسي، على قيام عصام تليمة أحد تلاميذ قطب الإخوان الراحل يوسف القرضاوي، بإعادة طبع الطبعة الأولى من كتاب "في ظلال القرآن الكريم" لسيد قطب.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن سيد قطب انقطع عن تفسير القرآن عندما دخل السجن، في عهد جمال عبدالناصر، وبعد ذلك عمل سيد قطب على إعادة تفسير القرآن الكريم في السجن بحكم قضائي، وقام بإعداد التفسير لـ18 جزءا وهو في السجن.

ولفت إلى أن عصام تليمة يعمل على تبرأة سيد قطب من الفكر التكفيري، من خلال إعادة نشره كتاب "في ضلال القرآن الكريم"، وهناك مجموعة من جماعة الإخوان غير راضية عما يقوم به "تليمة".

وأشار إلى أن الانقسامات الإخوانية حول ما قام به "تليمة" تحرك البحيرة الراكدة داخل الإخوان، وإعادة الجدل من جديد على مواقع التواصل، من اجل إعادة الزخم مرة أخرى لجماعة الإخوان؛ لأن عدم وجود هذا الزخم في ظل الانقسامات الكبيرة، من شأنه أن ينهي جماعة الإخوان الإرهابية.