الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الصحة يفجر مفاجأة بشأن أعراض فيروس «يوم القيامة»

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إن الدولة المصرية وجهت بالإفراج عن جميع الخامات والمعدات الطبية. 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بتعظيم العمل في الوحدات الصحية والعيادات التخصصية، لافتًا إلى أن المشروع الرئاسي لدعم الوحدات الصحية إنجاز كبير في المنظومة الصحية.

 

وأوضح أنه لا يوجد أي حالات مصابة بكورونا في مصر، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بكورونا في مصر.

 

وأشار إلى أن جهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أي تحورات للفيروسات في مصر، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الآخرين.

 

وفيما يتعلق بإصابات الفيروسات المخلوية والتنفسية؛ أكد أن الأمور مستقرة، حيث أن متحور الصين الجديد (يوم القيامة) يتميز بسرعة الانتشار، ولا يوجد له آثار مقلقة عن المتحورات الأخرى؛ إنما هو متحور فرعي عن أوميكرن؛ ووفياته ضئيلة.

 

وأشار إلى أن أعراض متحور يوم القيامة قد تمتد من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة، مطالبًا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بكورونا.

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