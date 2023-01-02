عمرو دياب يشوق جمهوره ببرومو أولى أغنياته في 2023 (فيديو)

شوّق عمرو دياب جمهوره ببرومو أولى أغنياته في العام الجديد 2023 حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح العديد من الأغنيات المنفردة ضمن أغاني ألبومه الجديد.

ونشر الهضبة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وعلق عليه “قريبًا” دون الإفصاح عن اسم الاغنية او اي تفاصيل خاصة بها.

أغاني عمرو دياب الجديدة

وطرح دياب الأيام الماضية أغنيتين جديدتين وهما أغنية "ماتيجي نفك" وأغنية "سينجل" وحققت الأغنيتين ردود أفعال قوية وذلك عقب طرحهما بمنصة “أنغامي” الرقمية.

وأغنية "سينجل" من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

كلمات أغنية سنجل:

بعلن في النبأ العاجل

إن أنا دلوقتي بقيت سنجل

سنجل هاي هاي يا سناجل

قلتلكوا أنا هاجي وجيت

سابقني وحصلتكوا

إحساس تاني يا بختكوا

مش كنتوا تقولوا ده يادوب

من يوم بس حسدتكوا

بعلن في النبأ العاجل

إن انا دلوقتي بقيت سنجل

سنجل هاي هاي يا سناجل

قلتلكوا أنا هاجي وجيت

سابقني وحصلتكوا

إحساس تاني يا بختكوا

مش كنتوا تقولوا ده يادوب

من يوم بس حسدتكوا

وموبايلي مرنش رن

وأغنية "ما تيجي نفك" كلمات ولحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

كلمات أغنية ما تيجي نفك

الليله ليلتك يا حبيبي

تعالى خد راحتك معايا

دانا حبيبك يا حبيبي

كفايه تُقل خلاص كفايه

ما تيجي نفك

ونعيش ونتهنا ونسك

على كل أحزانا تتفك

العقدة قدامنا

الله لو ضحكتك تعلى

وتبان تقاطيعك الطعمه

يا سلام عالفرحة دي لا لا لا لا لا لا

ما تيجي نفك

ونعيش ونتهنا ونسك

على كل أحزانا تتفك

العقدة قدامنا

الله لو ضحكتك تعلى

وتبان تقاطيعك الطعمه

يا سلام عالفرحة دي لا لا لا لا لا لا

ما تيجي نفك

انسى الكسوف انسى البراءة

دي ليله محتاجه لجراءه

احضن وتبت حبَّه فيا

وتعالى نتجنن شويه

ما تيجي نفك

ونعيش ونتهنا ونسك

على كل أحزانا تتفك

العقدة قدامنا

الله لو ضحكتك تعلى

وتبان تقاطيعك الطعمه

يا سلام عالرقصة دي لا لا لا لا لا لا

ما تيجي نفك

ما تيجي نفك

ونعيش ونتهنا ونسك

على كل أحزانا تتفك

العقدة قدامنا

الله لو ضحكتك تعلى

وتبان تقاطيعك الطعمه

يا سلام عالفرحة دي لا لا لا لا لا لا