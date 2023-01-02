قمر اللبنانية ترد على منتقدي إطلالتها في العام الجديد 2023

ردت الفنانة اللبناينة "قمر" على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، خلال احتفالها بالعام الجديد بإطلالة جريئة.

وردت قمر على انتقادات متابعيها على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، قائلة:"شو بدك بتصرفاتي هيدي حياتي بعيشا مثل ما بحب وكيف ما بدي لأن نحن مانجي على هالحياة ومنعيشا مرة فخلينا نعيشها بعيد عن النكد والأفكار المتخلفة والرجعية".

أضافت: "أما بالنسبة لأولادي فأكيد ما بيأثر عليهم إذا شافوا أمهن مبسوطة وكفاية إنهم عايشين تحت رعايتي ومعيشتي واهتمامي بكل تفاصيل حياتن وما تخليت عنهم زي بعض المشاهير والأباء".

رد قمر على اتهامها بالإنجاب دون زواج

وأنجبت قمر ابنتها الثانية قبل أشهر، وردت على الانتقادات التي تعرضت لها واتهامها بالانجاب دون زواج للمرة الثانية.

ونشرت قمر، صورة لجواز سفر ابنتها، عبر خاصية الأستوري بصفحتها بإنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا".

وتابعت "هيدا باسبور بنتي الأمريكي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة".

وأثارت قمر جدلًا كبيرًا بعد حملها الفترة الماضية دون الإعلان عن زواجها، ما جعل البعض يعلق أنها أنجبت طفلة دون زواج للمرة الثانية.