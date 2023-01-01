مصطفى سعد يلمح لانضمامه إلى قائمة الأهلى استعدادا للقاء بيراميدز

ألمح مصطفى سعد جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى انضمامه لقائمة فريقه التي ستخوض مباراة بيراميدز غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وعلّق مصطفى سعد قائلاً " مباراة الغد"، في إشارة إلى تواجده بقائمة مباراة بيراميدز المقرر إقامتها مساء غد الاثنين.

وحال انضمام مصطفى سعد رسميا لقائمة مباراة بيراميدز، ستكون المرة الأولى التي ينضم فيها اللاعب لقائمة مباراة للأهلي منذ بداية الموسم تحت قيادة مارسيل كولر.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة بيراميدز، التي تقام مساء غد الاثنين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وأدى الفريق فقرة إحماء، وأعقبها تنفيذ اللاعبين التدريبات الفنية والجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال مباراة الغد، فيما خاض حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الخميس الماضي، ثم حصل اللاعبون على راحة يوم الجمعة قبل العودة إلى التدريبات أمس السبت.