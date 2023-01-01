الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أيمن عاشور
أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د. أحمد فرج أحمد القاصد، رئيسًا لجامعة المنوفية.
• د. وليد شوقي إسماعيل البحيري، عميدًا لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
• د. سهى محمد عبدالوهاب عبدالمنعم، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
• د. وليد سنوسي علي سنوسي، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد.
• د. أيمن يوسف محمد أحمد كساب، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد.
• د. وائل بكري رشيدي هاشم، عميدًا لكلية الآثار جامعة جنوب الوادي.
• د. حمزة محمد سعد محمد قابيل، عميدًا لكلية الطب البشري جامعة دمياط.

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