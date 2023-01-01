مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

تسبب حادث تصادم 3 سيارات، في مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، بمدخل عبد القادر بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي في الاتجاه القادم للإسكندرية، وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية بالطريق.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبي ووجود وفيات ومصابين وتوقف الحركة المرورية بسبب الحادث.

على الفور انتقل قوات من شرطة النجدة وقسم العامرية أول وقوات الدفاع المدني وحي العامرية أول وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتان اخرتين

وتحاول قوات الدفاع المدني استخراج 3 جثث لمتوفين من السيارات، بالإضافة إلى وجود مصابين آخرين، وسط تواجد سيارات الإسعاف والأجهزة المدنية، تم نقل الجثث إلى المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.