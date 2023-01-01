الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي

ارشيفيه
ارشيفيه

تسبب حادث تصادم 3 سيارات، في مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، بمدخل عبد القادر بطريق إسكندرية القاهرة الصحراوي في الاتجاه القادم للإسكندرية، وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية بالطريق.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بوقوع حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي مدخل عبد القادر أمام مساكن مبارك ومسجد الليبي ووجود وفيات ومصابين وتوقف الحركة المرورية بسبب الحادث.

على الفور انتقل قوات من شرطة النجدة وقسم العامرية أول وقوات الدفاع المدني وحي العامرية أول وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارتان اخرتين 
وتحاول قوات الدفاع المدني استخراج 3 جثث لمتوفين من السيارات، بالإضافة إلى وجود مصابين آخرين، وسط تواجد سيارات الإسعاف والأجهزة المدنية، تم نقل الجثث إلى المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اسكندرية الصحراوي ادث تصادم أخرى أبين إصا الأ الإسكندر الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

إصابة 14 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الزراعى فى القليوبية

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة شرق الإسكندرية

«تعليم دمياط» يحصد المركزين الثاني والرابع في مسابقة مهرجان الطفولة

في احتفالات العام الجديد.. روسيا تمطر أوكرانيا بهجمات صاروخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية