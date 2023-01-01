الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة شرق الإسكندرية

حريق
حريق

عاين فريق من المعمل الجنائي موقع حريق شقة سكنية بشارع 15 شرق بمنطقة سيدى بشر شرق محافظة الإسكندرية لبيان سبب الحريق والخسائر الناجمة عنه.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بالدور الأخير بعقار مكون من ثلاث طوابق بشارع 15 سيدى بشر قبلى، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء والإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجرى قطع المرافق بالعقار محل الواقعة دون وجود إصابات لقاطنى الشقة الذين غادروها فور اندلاع الحريق فى الشقة محل سكنهم، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى الشقة نتيجة ماس كهربائى.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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