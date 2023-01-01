الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفائز بلقب منشد الشارقة: بتمنى نشيل المهرجانات ونحط بدالها الإنشاد

المنشد الدينى يحيى
المنشد الدينى يحيى نادى

كشف المنشد الدينى يحيى نادى، الفائز بلقب منشد الشارقة بدولة الإمارات، كواليس فوزه في المسابقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن أهل مصر في الإمارات دعمونه في مسابقة الشارقة، متابعًا: جميلهم على رأسى.

أضاف أنه لم يتوقع الجائزة، متابعا: قدمت في المسابقة 5 سنوات متتالية ولم أوفق في 4 سنوات وربنا كرمنى في المرة الخامسة وسافرت وتم اختيارى بين 300 منشد.

وتابع الفائز بلقب منشد الشارقة بدولة الإمارات: تأثرت بالشيخ طه الفشنى، وهناك إقبال كبير على الإنشاد الدينى، ونمتى عمل مركز تدريب للأطفال على الإنشاد الدينى، بجانب إنشاء مدرسة للإنشاد الدينى في مصر.

وأردف المنشد يحيى نادي الفائز بلقب منشد الشارقة: "بتمنى نشيل المهرجانات ونحط بدالها الإنشاد".

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