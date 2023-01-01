عبدالغفار: ميزانية قطاع الصحة زادت من 32 مليار جنيه لـ130 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن قطاع الصحة في عام 2014م، كانت ميزانية الصحة نحو 32مليار جنيه، لافتاً إلى أن اليوم تخطت الميزانية 130 مليار جنيه، أي أكثر من 300% من الرقم الموجو في 2014.

أضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم إنفاق هذه الميزانية على 12 مبادرة رئاسية، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة قوائم الإنتظار، والتي تعمل على إجراء عمليات جراحية متقدمة لنحو مليون و500 ألف مواطن، حيث تم إجراء عمليات ما بين زراعة كلى وزراعة كبد، وجراحات أورام، مخ وأعصاب، زراعة قوقعة، قساطر قلبية، قلب مفتوح، لافتًا إلى أن كل ذلك يتم من خلال مبادرة الرئيس لقوائم الانتظار والتي تكلفت حتى اليوم ما يتعدى الـ 13.5مليار جنيه، في أقل من ثلاث سنوات، ومازالنا مستمرين، حيث لا يوجد شيء يسمى القضاء على قوائم الانتظار.

وأكد أن الدعم التي توليه الدولة في قطاع الصحة من كيانات ومستشفيات جديدة من منظومة تأمين صحي شامل من القضاء على فيروس سي ومبادرات القضاء على الأنيميا والتقزم، يتم العمل عليها بالتوازي في كل المحافظات.