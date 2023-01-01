الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبدالغفار: ميزانية قطاع الصحة زادت من 32 مليار جنيه لـ130 مليار جنيه

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن قطاع الصحة في عام 2014م، كانت ميزانية الصحة نحو 32مليار جنيه، لافتاً إلى أن اليوم تخطت الميزانية 130 مليار جنيه، أي أكثر من 300% من الرقم الموجو في 2014. 

أضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم إنفاق هذه الميزانية على 12 مبادرة رئاسية، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة قوائم الإنتظار، والتي تعمل على إجراء عمليات جراحية متقدمة لنحو مليون و500 ألف مواطن، حيث تم إجراء عمليات ما بين زراعة كلى وزراعة كبد، وجراحات أورام، مخ وأعصاب، زراعة قوقعة، قساطر قلبية، قلب مفتوح، لافتًا إلى أن كل ذلك يتم من خلال مبادرة الرئيس  لقوائم الانتظار  والتي تكلفت حتى اليوم ما يتعدى الـ 13.5مليار جنيه، في أقل من ثلاث سنوات، ومازالنا مستمرين، حيث لا يوجد شيء يسمى القضاء على قوائم الانتظار.

وأكد أن الدعم التي توليه الدولة في قطاع الصحة من كيانات ومستشفيات جديدة من منظومة تأمين صحي شامل من القضاء على فيروس سي ومبادرات القضاء على الأنيميا والتقزم، يتم العمل عليها بالتوازي في كل المحافظات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

«صناعة رجال الأعمال»: عودة مستندات التحصيل يحد من أزمة الدولار

الأكثر مشاهدة.. «السهر والانبساط» تحافظ على تصدرها ترند يوتيوب

فريق أمنى عالى المستوى للبحث عن مصور «الفيديو المخل» أعلى كوبرى الساحل

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية