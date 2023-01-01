الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نفدت خلال ساعة.. أحمد موسى يكشف مكاسب بيع قميص رونالدو

رونالدو
رونالدو

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل إنشاء صندوق اجتماعي في بريطانيا بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني لتحسين المناطق الفقيرة.

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد أن مصر صرفت مليارات على البنية التحتية لافتاً إلى أنه عندما يتم عمل صندوق الكارهين يتكلموا، رغم أن هناك الكثير من الدول اتخذت خطوات مشابهة، معقباً:" لما بريطانيا أنشأت صندوق اجتماعي محدش اتكلم، لكن الكل بيتكلم لما مصر تعمل شيء مماثل".

وأوضح موسى أن هناك 7 ملايين بريطاني على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية: "قد تمتد هذه وتصل إلى العام".

وكشف موسى تفاصيل نفاد قميص كريستيانو رونالدو من متجر نادي النصر السعودي، خلال الساعات الماضية بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد مع النجم البرتغالي.

وأوضح أن نادي النصر عرض 500 قميص لرونالدو في متجره الخاص وكان سعر القميص الواحد 450 ريال وجميعها نفدت خلال ساعة.

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