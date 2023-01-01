الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«التحالف الوطني»: استهدفنا 8 ملايين مواطن آخر 9 شهور من 2022

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مستهدفات 2023 في التحالف الوطني.

وقال فؤاد، خلال لقائه ببرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إن التمكين الاقتصادي أولوية للتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي.

أضاف أن التحالف استهدف 8 ملايين مواطن آخر 9 شهور من عام 2022، موضحاً أن التحالف الوطنى يعمل على الأرض من أجل تقديم كل الخدمات للقرى الأكثر احتياجا، وأن الجمعيات التي انضمت للتحالف الوطنى تتكامل مع بعضها ولا تتنافس.

وأشار إلى أنه عندما قررت الجمعيات الأهلية العمل مع بعض تم تشكيل التحالف الوطنى منذ حوالى 9 أشهر، موضحا أن هناك تنوع في الأنشطة أدى إلى استقرار في توزيع وتقديم الخدمات للمواطنين:" نخدم 5 محافظات بصعيد مصر، ودعم نقدى للأسر الأكثر احتياجا".

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