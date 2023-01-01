محمد بدران: الدولة المصرية لعبت دوراً حيادياً في دعم الكيانات الشبابية

قال الدكتور محمد بدران، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية لعب دوراً حياديا في دعم الشباب السياسي في مصر، وخاصة أنها فتحت الأبواب للجميع للمشاركة في العمل السياسي من خلال عدة مبادرات وبرامج أعدتها الرئاسة المصرية لتمكين قطاع الشباب، مما أثر بالإيجاب على المناخ السياسي في البلاد، ولعب دوراً محورياً في عملية تثقيف الشباب مما حقق نجاحا كبيراً للعمل الشبابي في مصر، وأصبح لدينا شريحة كبيرة من النخبة من فئة الشباب تشارك في صناعة القرار.

وواصل بدران كلمته في الاحتفال السنوي الرابع لكيان شباب مصر بأن الحراك الشبابي في مصر سيحقق الكثير من النجاحات، وهو ما نسعى إليه في مصر أكتوبر، وخاصة هناك قطاع ضخم من فئة الشباب يتواصل معي للانضمام للحزب، وهذا يدل على حالة الوعي التي نجحت من خلال قيادة الدولة المصرية، وخير دليل وجودنا في الاحتفال لكيان شبابي في عامه الرابع، ربما نختلف في الأداء ولكن نتفق جميعاً أن كل المشاركين من الشباب لديهم حلم، وهو أن تكون مصر أفضل وأفضل في الأعوام القادمة.

وأشاد الأمين العام لمصر أكتوبر، بالدور المبذول من مؤسسي كيان مصر، وثمن قدرتهم على التغلب على كافة الصعوبات التي واجهها الكيان، حتي يحتفلوا في مثل هذا اليوم بالعام الرابع من التأسيس، مؤكداً دعمه لكيان شباب مصر، ولكل تجربة شبابية الهدف منها خدمة الوطن، لنثبت للجميع أن الشباب المصري قادر على تمثيل الحياة السياسية في مصر بنجاح.