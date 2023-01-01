رسميًا.. البولندى مارتشينياك حكمًا لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن تعيين البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات الأسبوع الـ11 لبطولة الدوري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، بينما بيراميدز يتواجد في المركز الرابع بـ20 نقطة.

ويدير البولندي سيمون مارتشينياك المباراة، ويعاونه كل من رادوسلاف سبيكا كحكم مساعد أول وآدم ميشال كوبسيك حكم مساعد ثان، والحكم الرابع محمد معروف.

كما يتواجد توماس موسيال حكمًا للفار وتوماس ماكلياك مساعد لحكم الفار.

وكان مارتشينياك قد أدار مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت بفوز راقصي التانجو بركلات الجزاء الترجيحية.