عضو اللجنة الطبية والاستغاثة يكشف عدد الحالات التى تم رصدها

قال د.محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية والاستغاثات بمجلس الوزراء، إن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في 2022 رصدت 6399 حالة مرضية على مستوى المحافظات المصرية.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه تم توسيع قنوات الرصد من خلال قنوات الرصد من خلال الفرق المختصة المدربة في مجلس الوزراء، حيث تم البدء في رصد الاستغاثات من السوشيال ميديا، وأعضاء مجلس الشعب والشيوخ، ومكاتب خدمة المواطنين.

وأوضح أنه عندما تأتي الحالة المرضية يتم الكشف عليها ومن ثم تحويلها إلى المستشفيات المختصة، وإصدار قرارت علاج على نفقة الدولة، وقرارات من رئيس الوزراء وهى قرارات تصدر من رئيس الوزراء سواء بالمساهمة في المستشفيات التخصصية أو العمليات الجراحية، أو حالات زرع النخاع، أو الأطراف الصناعية، كما تم استحداث ملف جديد وهو ملف الأدوية، حيث أصبح لدينا فريق مدرب من الصيادلة مدربين، ويمتلكون الخبرات من تلقي الاستغاثات الطبية في الدواء ونقص الأدوية، ومدى إمكانية وفرة الأدوية على نفقة الدولة.