أستاذ أمراض صدرية يكشف جهود الدولة فى تطوير مستشفيات مصر

كشف الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، جهود الدولة المصرية في تطوير المستشفيات.

وقال أستاذ الأمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، إننا نشهد طفرة عموما في مستشفيات وزارة الصحة في مصر.

وأضاف أن المستشفيات العامة الموجودة في كل محافظة ومستشفيات الأمراض الصدرية والحميات يحدث بها تطويرا نوعيا وطبيا، بحيث يكون تطوير من جهة البناء والفرش والاجهزة وتدريب الأطباء.

وتابع أنه مازال هناك الكثير لكن المستشفيات بدأت في تقديم خدمات أفضل بكثير مما كان من قبل، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع الطبي، وأنه من المهم المحافظة على صغار الأطباء، بحيث لا يكون هناك معاملة جيدة من بعض أهالي المرضى احيانا ما يؤدي إلى حدوث إعتداء على هؤلاء الاطباء، بجانب تدني مرتباتهم ومستوى المعيشة لديهم.