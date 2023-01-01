الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بأسعار مخفضة.. منافذ متحركة لتوفير السلع لأهالى جنوب سيناء

السلع
السلع

توفر محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الجهات المعنية منافذ متحركة؛ لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين.

واستعرضت فضائية «إكسترا نيوز» توفير عدد من السيارات المختلفة محملة بأصناف من السلع الغذائية، سواء جافة أو مجمدة؛ من أجل تلبية احتياجات ومطالب الأهالي في جنوب سيناء.

موعد بداية عمل المنافذ المتحركة لتوفير السلع بجنوب سيناء

ويتم توفير كل تلك الخدمات كمرحلة أولى تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يناير في السادسة صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا أمام ديوان عام المحافظة في طور سيناء وباقي مدن المحافظة المختلفة.

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