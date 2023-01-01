المصرى البورسعيدى: سنتقدم باستئناف ضد عقوبة حسام حسن

أكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي المصري أنه سوف يتقدم باستئناف على عقوبة حسام حسن المدير الفني للفريق عقب إرسال خطاب رسمي للنادي المصري يفيد بتغريم حسام حسن المدير الفني للفريق مبلغ مائة ألف جنيه مع تحمل النادي المصري ما تم إتلافه المدير الفني للفريق .

وكان مسؤولو تقنية "الفار" بمباراة المصري وأسوان بالجولة الماضية قد اتهموا حسام حسن بتحطيم الشاشة عقب انتهاء المباراة عقب احتساب ركلة جزاء لصالح فريق أسوان في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

من ناحية أخرى، علم "الدستور" أن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن قرر خروج عدد من اللاعبين من حساباته خلال الفترة القادمة ويأتي على رأسهم الحارس أحمد مسعود، أحمد الشيخ، عمرو مرعي والذي يرغب الجهاز الفني في دخولهم بصفقات تبادلية خلال الانتقالات الشتوية بالإضافة إلى فريد شوقي والذي يرغب في الانتقال إلى صفوف فيوتشر والتنازل عن باقي مستحقاته.

واختتم فريق النادي المصري البورسعيدي، استعداداته للقاء نظيره الداخلية في اللقاء الذي يقام في الثالثة إلا الربع عصر غد الاثنين، بستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري العام.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.