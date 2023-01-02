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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس اليوم الإثنين 2 يناير 2023.. استمرار انخفاض درجات الحراراة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 يناير 2023، حيث أكدت في بيانها الذي تصدره يوميًا أن يسود طقس شتوي لطيف على كافة محافظات الجمهورية خاصة في الساعات الأولى من الفجر، حيث تقل درجة الحرارة 10 درجات عن النهار.

حالة الطقس اليوم الإثنين 2 يناير 2023

أصدر خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانًا يوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 يناير 2023، والذي أكد أن يسود طقس شديد البرودة من الصباح الباكر وبارد على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات الضحى وحتى غروب الشمس.

وأوضح البيان أن هناك شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر كثيفة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار متوسطة على محافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحراراة 

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل وفي الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر بما يعادل 10 درجات مئوية على  ساعات الصباح من الضحى وحتى غروب الشمس؛ لذلك حثت المواطنين على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لعدم التعرض لنزلات البرد بسبب الطقس الشتوي، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس شديد البرودة حتى يوم الخميس الموافق 5 يناير الجاري.

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النشرة التفصيلية لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تنشر الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 2 يناير 2023 وهى كالتالى:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 23 والصغرى 104 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 20 والصغرى 7 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 18 والصغرى 9 درجة مئوية.

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