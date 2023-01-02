بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. طريقة تعليم الأطفال الترفيه عن أنفسهم

بينما تحب اللعب مع طفلك، فمن الجيد أيضًا أن يعرف طفلك كيفية الترفيه عن نفسه، حيث يحتاج جميع الآباء إلى استراحة من وقت لآخر، وهذا جزء مفيد وضروري من التطور الصحي لطفلك.

إليك كيفية مساعدة طفلك على تعلم هذه المهارة لأنها لا تأتي بشكل طبيعي للجميع، ولماذا هي مهمة، وفقًا لما ذكره موقع «verywellfamily» الطبي.

لماذا من المهم للأطفال أن يتعلموا الترفيه عن أنفسهم؟

يحتاج الأطفال إلى تعلم الترفيه عن أنفسهم لعدد من الأسباب، بما في ذلك دعم تطورهم العام، فالقدرة على الترفيه عن أنفسهم تعني أن الأطفال يمارسون حل المشكلات والإبداع وأن يكونوا جزءًا من المجتمع، كما تقول آنا فولكنر، أستاذة مساعدة في التعليم الابتدائي في جامعة ممفيس.

ويعني اللعب بمفرده أيضًا أن طفلك يمارس استقصاءً مستقلاً، مثل قيام طفل صغير بدحرجة الكرة على منحدر مرارًا وتكرارًا، حيث يوضح الخبراء إنهم يختبرون الفرضيات ويبنون النظريات حول كيفية عمل العالم.

كما أنه من المهم للأطفال أن يتعلموا التحلي بالصبر، وأن يتسامحوا مع اللحظات التي لا يكون فيها الإشباع الفوري والاهتمام ممكنًا دائمًا، فقد يتضمن النشاط تجربة مهارات جديدة، مثل لعب لعبة ألغاز جديدة أو البناء على مهارات لديهم بالفعل، مثل إعادة قراءة كتاب أو استخدام المواد الفنية بطريقة مختلفة.

لماذا الملل مفيد للأطفال؟

من الشائع أن يشعر الآباء بالمسؤولية عندما يقول ابنهم إنهم يشعرون بالملل، حيث نريد الاستماع إلى هذا الشعور والاستجابة له من خلال إتاحة الفرصة لهم لإيجاد طرق للترفيه عن أنفسهم.

الحل السهل للملل هذه الأيام هو وضع الأطفال أمام الشاشة سواء الهواتف الذكية أو التلفزيون، في حين أن هذا قد يحل معضلة الملل على المدى القصير، فإنه يفشل في تقديم حلول واقعية للأطفال حول كيفية الاستجابة للملل بطريقة فعالة ومستقلة.

وأوضح الخبراء، أن بعض الوقت من الملل والتوقف ليس مفيدًا للأطفال فحسب، بل يوصى به أطباء علم النفس، حيث يمكن للأطفال الاستفادة من هذا الوقت غير المنظم لدعم الاستقلال والإبداع.

وأشار الخبراء، إلى أن القليل من الملل يمكن أن يدفع الأطفال لتجربة شيء جديد، أو العودة إلى نشاط قديم بطريقة جديدة، فمن المرجح أن ينخرطوا في اللعب الإبداعي والخيالي، مثل اختراع لعبة للتسلية.

في حين أنه من الجيد أن يشعر أطفالك بالملل بين الحين والآخر، إلا أن هناك طرقًا لتعليمهم كيفية الترفيه عن أنفسهم، فيما يلي بعض نصائح الخبراء التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار.

لا تترك كل الألعاب بالخارج

ومقاومة الإغراء لمنح طفلك كل لعبة يمتلكها، على أمل أن يجذب شيء ما انتباهه، حيث تساعد الألعاب الدوارة الأطفال على عدم الشعور بالإرهاق في الاختيار، وتتيح لهم الانخراط لفترة أطول وبعمق أكبر في المواد.

توفير ألعاب مفتوحة الأطراف:

زيمكن استخدام الألعاب ذات النهايات المفتوحة بعدة طرق مختلفة، حيث يوصي الخبراء، بتوجيه طفلك إلى الألعاب الإبداعية مثل الليجو، وأقلام التلوين وكتل البناء وما إلى ذلك لتشجيع اللعب الحر والمستقل.

اجعل مساحتك سهلة الوصول:

إذا تمكن الأطفال من الوصول إلى المواد التي يحتاجونها أو يريدونها، فمن المرجح أن يتصرفوا بمفردهم لاستخدامها، فهذا لا يشمل الألعاب فحسب بل يشمل أيضًا وجبات خفيفة صحية ومستلزمات فنية ومستلزمات تنظيف أساسية وآمنة.