مجد التليفزيون.. شاشات «المتحدة» تجمع الجمهور فى ليلة رأس السنة: برامج ترفيهية.. وحفلات غنائية متنوعة

نجحت قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ليلة رأس السنة، فى جذب الجمهور بوجبة شهية من البرامج الترفيهية والفنية، التى تضمنت عددًا من الحفلات الغنائية التى قدمها كبار النجوم، حيث تحدثوا عن تفاصيل حياتهم الشخصية والفنية، وهى الأحاديث التى جذبت الجمهور، وانتشرت مقاطع منها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشاد الجمهور، على مواقع التواصل الاجتماعى، بالمحتوى الراقى والوجبة الدسمة التى قدمتها قنوات «المتحدة» فى هذا اليوم المتميز، بما أغناهم عن الخروج من المنازل ودفعهم للاستمتاع بالجلوس أمام الشاشات للمتابعة.

«الحياة» تتصدر «الترند».. وعمر كمال يصدم الجمهور: «أهلى قالولى هتفشل»

قدمت شبكة تليفزيون «الحياة» تغطية مميزة ومختلفة فى رأس السنة، حيث انتشرت كاميرات القناة على مدار اليوم وحتى الساعات الأولى من السنة الجديدة فى أحياء مصر الجديدة وشبرا والأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد، راصدة احتفالات المواطنين بمجىء ٢٠٢٣، بشكل مميز ملىء بالبهجة.

وتصدَّرت «الحياة» ترند موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بعد تقديمها عددًا من العروض الفنية والغنائية لألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربى خلال ليلة رأس السنة، فى حفل امتد من الساعة العاشرة مساء ٣١ ديسمبر حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام يناير.

وقدمت القناة حفلاتها المتعاقبة على مدار اليوم، وتضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعى وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات، واختتمت الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامى عمرو الليثى مع الفنانين عمر كمال وهدى.

وتميزت حلقة المطرب الشاب عمر كمال بالتنوع، حيث قدم عددًا من الأغنيات المميزة، وأدلى بتصريحات قوية، منها أنه ليس مطرب مهرجانات أو مطربًا شعبيًا، بل هو مغنٍ، موضحًا أنه فى البداية كان مطربًا وكانت له تجارب مثل أغنية «الغربة»، كما لحّن أغنية «أبويا» للفنان هانى شاكر.

وأشار إلى أنه اغترب وعاش فى القاهرة بمفرده، وعمل فى كل شىء، بعد أن قالت له والدته: «روح أنت وخلى الغنا يصرف عليك»، مضيفًا أنه عمل كاشير فى مطعم براتب ٣٠٠ جنيه، وكان يدفع منها ٥٠ جنيهًا إيجار شقة، ليترك الدراسة بعد ذلك، ويعمل فى محطة بنزين لفترة طويلة، ويلتحق بعدها للعمل فى إحدى شركات الورق، ثم يدخل الجيش، وبعد ذلك يرث عن والده ٥٠ ألف جنيه، لتطلب منه والدته أن يشترى تاكسى ويعمل عليه.

وأضاف: «طول عمرهم بيقولولى مش هتنفع»، مكملًا: «صرفت كل حاجة على ألبومى ونزل على الإنترنت ولم ينجح، وعشت سنين عجاف ولفيت فى القاهرة يمين وشمال، وعملت فى مطابخ وكازينو»، متابعًا: «فى ٢٠١٩ كانت ذروة انتشار المهرجانات، وقررت أدخل أعمل مهرجانات وتكلمت مع حمو بيكا، وطرحت عليه فكرة طرح تيمة خليجى فى أغنية مهرجانات، ومرحتش لحمو أقوله اكتشفنى أو خلينى أعرف أغنى».

حماقى يحكى أسرار انفصاله وعودته لزوجته على «DMC»: «بحبها جدًا»

عرضت قناة DMC سهرة خاصة من برنامج الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، التى استضافت النجم محمد حماقى، حيث أشعلت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعى، من خلال أغنيات المطرب المختلفة وحكاياته الإنسانية والفنية.

وجذب «حماقى» الجمهور بتصريحاته القوية، حين تحدث عن تجربة انفصاله عن زوجته، ثم عودته لها بعد عامين، مضيفًا أنهما وقتها شعرا بأنهما لم يبذلا المجهود الكافى فى محاولات العودة مرة أخرى، لافتًا إلى أنه كان يدرك جيدًا مشاعره تجاه زوجته حتى بعد الانفصال.

وقال: «بعد الانفصال إحنا الاتنين لقينا إننا معملناش كل المجهود اللى المفروض يتعمل، فقلنا مالوش معنى خالص الانفصال، وفاتت سنتين من الانفصال، وده مش وقت قليل ومكناش لسه خلفنا يعنى سهلة أوى إننا نرجع، ومكنش فيه حاجة ترجعنا أصلًا.. بس رجعنا فى النهاية، وأنا الحقيقة بحب نهلة جدًا من كل النواحى، بحبها بعقلى ومقتنع جدًا بمشاعرى، الحمد لله إن إحنا رجعنا».

وأضاف أن من أسباب تغيير محل إقامته من مدينة نصر إلى ٦ أكتوبر أنه أراد أن تكون زوجته قريبة من أسرتها وأصدقائها، موضحًا: «الانتقال من مدينة نصر لـ٦ أكتوبر مكنتش أتخيل إنى هعمله أبدًا، لأن أصل سكان مدينة نصر جاءوا من مصر الجديدة.. أنا أبويا وأمى كانوا من مصر الجديدة، ونقلوا وراحوا المدينة الجديدة اللى هى مدينة نصر، وكان طبيعى نقلتى أنا تبقى للتجمع لأنها أقرب».

محمد رمضان يشعل الأجواء على «CBC»: «لا أبحث عن المشاكل»

فى حلقة خاصة للغاية، قدمت الإعلامية منى الشاذلى سهرة ليلة رأس السنة على قناة «سى بى سى» والقناة الأولى المصرية، مع النجم محمد رمضان، الذى أشعل الاستوديو بالكثير من أغنياته وحكاياته، كما تحدث عن الجانب الإنسانى فى حياته، وأزمته مع الطيار الراحل أشرف أبواليسر.

وقال عن أزمة «أبواليسر» إنه لم يحسن التعامل مع المشكلة، وأخطأ فى أشياء عديدة وقتها، لكنه راضٍ بحكم القضاء، مضيفًًا: «أنا كمان زعلان إنى تسببت فى شىء قاسى على الطيار الله يرحمه.. أنا بعترف إن أوقات لا نُحسن إدارة الأزمة بشكل سليم».

وتابع: «أنا اتفاجئت زيى زى الجمهور بهذا القرار القاسى، بإيقاف موظف مدى الحياة عشان ممثل اتصور معاه فى الكابينة.. فيما بعد، عرفت إن قانونيًا ممنوع.. أنا معرفش قانون الطيران.. فكنت أتمنى القرار يكون أخف شوية.. كنت جاهز وحاولت بقدر الإمكان وكل الطرق إنى أحل الموضوع قبل ما يبقى قضية رأى عام.. بس محصلش نصيب فى الحل».

وتابع: «اللى زعلنى إن الموضوع تم تقديمه من خلال الإعلام إن أنا تسببت فى شىء صعب زى ده.. الأعمار بيد الله.. والوفاة حصلت بعد ما كسب القضية بالفعل.. كنا هنقول مات كمدًا لو القضاء قال حكمًا آخر.. لكن القضاء أنصفه.. وأنا بكل الرضا والتسامح دفعت المبلغ اللى حكمت بيه المحكمة».

وتحدث «رمضان» عن أزماته المتكررة فى الآونة الأخيرة، واتهامه باختلاق المشكلات، مضيفًا أنه لم يسعَ لذلك على الإطلاق، لكنه أمر منطقى فى حياة أى ناجح، قائلًا إنه أصبح أهدأ فى ردود أفعاله تجاه الأزمات، متابعًا: «أنا لا أبحث عن المشاكل.. دى سنة الحياة مستحيل تسيب شخص ينجح بسهولة.. مفيش ولا مشكلة اختلقتها.. أنا طول الوقت رد فعل.. لما كبرت بدأت أهدأ فى ردود أفعالى».

وعن الهجوم الذى قابله بسبب بعض الأعمال التى قدمها وتضمنت مشاهد عنف، مثل «عبده موتة» و«الألمانى»، قال: «عبده موتة عملته وأنا عندى ٢٤ سنة.. ولو اتعرض عليا تانى مستحيل كنت أعمله بنفس الشكل العنيف ده.. وأنا بعمله مكنتش متوقع إن هيشوفه كل الناس دى.. الناس عندها حق تغضب منه وتشوفه عنيف.. وحاولت أقدم أدوارًا مختلفة بعده عشان أكسر الصورة دى».

«ON» تحتفى بـ«الحكمدار»: اتعلمت الغناء من العزبى ومحمد رشدى

فى سهرة شعبية، احتفلت قناة «أون» بليلة رأس السنة من خلال برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدى، التى استضافت عددًا من نجوم الطرب الشعبى، منهم حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة والمطرب الشاب عمر كمال والمطرب الشاب محمد رشاد.

وقدم الثلاثى عددًا من الأغنيات التى أشعلت الاستوديو، وحققت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بينما تحدث كل ضيف عن الجانب الشخصى فى حياته، وتطرق عبدالباسط حمودة إلى بداياته الفنية وأول ألبوم غنائى قدمه، وكيف كان مشواره فى البدايات صعبًا، وتطرق إلى أول أجر حصل عليه وهو ٢٥ قرشًا فى الفرح، وكيف كانت بداياته الفنية شاقة، خاصةً أنه كان يغنى فى كورال خلف المطرب محمد عبدالمطلب فى البداية.

وتحدث نجم الأغنية الشعبية عن تأثره بـ«العزبى ورشدى وشفيق جلال»، مشيرًا إلى قصة لحن أغنية «على قد الشوق» لعبدالحليم حافظ، وكيف كانت الألحان والأغانى الشعبية تُستلهم من الشارع وحكايات الناس، وكيف كان وما زال الغناء الشعبى مؤثرًا وموجودًا رغم وجود المهرجانات.

وقال «حمودة» إن الأغنية الشعبية تفرض نفسها منذ زمن، متابعًا أن الأغنية فى الماضى كان يتم العمل عليها لفترة تصل إلى ٣ أشهر، أما الآن «بتتعمل فى ٥ دقائق، ودلوقتى الكل بقى يكتب»، حسب قوله.

وتابع: «أى بتاع مهرجانات دلوقتى، عايز يبقى نجم، يقولى تعالى يا نجم اعمل معايا أغنية، لأن المهرجانات خلاص خلصت، لما عمر كمال جه يعمل أغنية معايا، قلت له تمشى على ذوقى، زى ما أنا عايز.. لكن الدب والرزع مبحبوش».

وعن سر تلقيبه بـ«الحكمدار» قال: «الجمهور اللى سمّانى الحكمدار، وسمونى فريد شوقى الأغنية الشعبية لأنى أول واحد علمت الناس الزعيق فى الغناء، بس الزعيق المظبوط، الزعيق ليه ناسه، مش نحزق زى بتوع الأيام دى، وجيلنا كان الجيل العظيم، كل المطربين دلوقتى بييجوا يبوسونى ويحضنونى ويبوسوا إيدى، إيه يا أبويا عامل إيه، احترام فوق ما تتخيلى».