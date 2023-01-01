السجن المشدد 10 سنوات لصاحب محل لحيازته حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبدالمنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة أحمد عبدالوهاب، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ع.ف.ا" وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، مما أسند آلية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 24418 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه أثناء القيام بحملة أمنية من قبل القسم أبصرت القوة المتهم "ع.ف.ا" صاحب محل دراجات بخارية، بالتخلي عن علبة تبغ وسقط منها جوهر الحشيش المخدر، فقامت القوة بالتقاطها، وتبين أنها تحتوي علي عدد 12 قطعة حشيش وبضطبه وتفتيشه عثر علي عدد 12 قرصًا مخدر لمادة الكلونازيبام وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .

وثبت من تقرير المعمل الكميائي، أن القطع المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر ووزن مجموعها صافيًا علي ميزان المعمل الحساس 15,14 جرام و12 قرصًا المضبوطة تحوي مادة الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم أمرت بإحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم لاتجاره في المواد المخدرة.