الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى متهم بتقليد العملات النقدية فى الجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية تقليد العملات المحلية والأجنبية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي تكون من 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الهرم بالجيزة، تخصص نشاطهم الإجرامي في مجال تقليد العملات الورقية الأجنبية والمحلية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي تغيير العملات الأجنبية والمحلية.

وتابعت اعتراف المتهمين بحيازتهم كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة الأجنبية والمحلية، ومبالغ مالية سليمة عبارة عن عملات أجنبية ومحلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و2 سلاح أبيض، وأدوات مستخدمة في تقليد العملات، و3 سيارات ملاكي، و8 هواتف محمول، وكمية من مخدر الحشيش، كما أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكرا لممارسة نشاطهم.

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