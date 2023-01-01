استعدادات «تعليم الجيزة» لامتحانات الترم الأول (التفاصيل الكاملة)

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، اجتماعًا بمسرح المديرية بمدرسة السعيدية الثانوية مع مديري عموم ووكلاء الإدارات، ومديرى عام الشئون المالية والإدارية بالإدارات التعليمية، وذلك استعدادًا للامتحانات التي تنطلق يوم 9 يناير حتى 26 يناير 2023، والمواد التي لا تضاف للمجموع من 2 يناير حتى 5 يناير، وذلک وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

خلال الاجتماع ناقش السيد وكيل الوزارة عدة نقاط كان من أهمها:



الموقف من طباعة الامتحانات، وعجز أوراق الطباعة إن وجد، والتنبيه المشدد علي الإشراف اليومي من خلال المتابعة المستمرة.

التنبيه على جميع التوجيهات بإعطاء إفادة الانتهاء من المناهج وفق الخطة الزمنية الموضوعة لكل مادة، وتحديد موقف كراسات الإجابة بمخازن كل إدارة.

التنبيه علي عدم خروج الطلاب إلا بعد الانتهاء من اليوم الدراسي وأن يكون الانصراف من خلال الإشراف.

التنبيه على مديري جميع المراحل بمتابعة التكليفات بكل مدرسة.



التنبيه على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي

متابعة اعمال الامتحانات متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة وإبلاغ أي مشكلة لغرفة عمليات المديرية، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحان صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يتم تشكيل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والشهادة الإعدادية.

الاهتمام بالإشراف اليومي وتوزيع الإشراف بكل صباح أثناء تواجد الطلبة وفى الفسحة وأثناء خروج الطلاب، والتشديد على الحراسة الليلية في المدارس منعًا للسرقات.

استقلالية الامتحانات للمدارس الخاصة.

استعدادات الإدارات لامتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بدءًا من يوم الإثنين.

مسئولية الموجه الأول للمادة مسئولية كاملة عن عمل الامتحانات ومتابعة طباعتها.

استعداد الشئون المالية والإدارية لتوفير الأوراق ومستلزمات الامتحانات وتوفير ما يلزم لكنترول الشهادة الإعدادية.

الموجه الأول للمادة مسئول مسئولية كاملة عن مراجعة الشكل النهائي والتأكد من عدم وجود أخطاء والمتابعة مع مسئول التطوير التكنولوجي من توقيت فتح وغلق الامتحان وفقا لجدول الامتحانات المعد من قبل المديرية

قيام مسئول التطوير بطباعة الامتحانات وعرضها على الموجه الأول لمراجعتها قبل الامتحان بمدة كافية ويتم اعتماده من الموجه الأول للمادة.

اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي.

يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة

تحديد واجبات الموجه المقيم وتحديد كيفية التعامل معه وتسليم نفسه للإدارة التعليمية للتوزيع داخل أو خارج الإدارة حسب التوزيع الصادر من قبل المديرية.

متابعة التعليم الفني وتنشيط المنافذ ومشروع رأس المال، وحصر الأعطال الموجودة في المدارس وما تم تنفيذه من أعمال للصيانة.

الرصيد المخزني لخامات التدريب الخاص بالطلاب والميزانيات الموجودة، والمعدات المطلوبة لتحسين مستوى الأداء.

الالتزام المشدد بعدم تداول أيه بيانات او تقارير أو مكاتبات تتعلق بالعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا الامتناع عن إجراء اجتماعات تتعلق بموضوعات بها درجة سرية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المعلومات.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.

