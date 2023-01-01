الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار فى المخدرات بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً الحشيش، كما أحرز سلاحا أبيض "سنجة" بغير مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية، معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بأنه وبدائرة القسم أثناء تفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً سلاحا أبيض "سنجة" بغير مسوغ قانوني وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لجوهر الحشيش المخدر، أحرزها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

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