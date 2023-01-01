الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سى إن إن: الناتو بصدد إجبار زيلينسكى على السلام مع موسكو

أرشيفية
أرشيفية

قال نيك ويلش الإعلامي الشهير في مقال له عبر الشبكة الأمريكية “سي إن إن”:  إن "الناتو" بصدد إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على السلام مع روسيا، بعد الكم الهائل من أسلحة الحلف المستنزفة في أوكرانيا.

وقال وفقا لما نقلته روسيا اليوم: "قد ينفد صبر "الناتو" بسبب مسألة توريد الأسلحة، ويصر على سلام غير موات لكييف".

بريطانيا تعلن إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، في بيان لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".

وقالت الخارجية البريطانية: إن المملكة المتحدة تدعم جميع البلدان في أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا.

بوتين يعلن تولى روسيا رئاسة الاتحاد الاقتصادى الأوراسي 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- وفقا لوكالة (تاس) الروسية-: إن روسيا سوف تتولى رئاسة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وهو اتحاد اقتصادي أوروآسيوي جمع الدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية منذ عام 2015، منذ بداية العام الحالي 2023.

وتابع بوتين وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية: أولويات رئاسة روسيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي لعام 2023، في أوائل ديسمبر الماضي، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى عقد في عاصمة قرغيزستان بيشكيك، حيث أكد أن عام 2022 أظهر مدى كفاءة التعاون بين الدول داخل المنظمة.


وأضاف: إن الاتحاد الأوراسي أثبت نجاحه في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والبيئة السياسية العالمية المعاكسة، ولم تتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد من تحقيق الاستقرار في وضع الاقتصاد الكلي فحسب، بل أيضًا تمكنت من تحسين عدد من المؤشرات الرئيسية، مثل توسع التجارة في المنتجات الغذائية والزراعية بأكثر من الثلث خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

الجيش الروسى يعلن استهداف مصنع طائرات مسيرة فى كييف

أكد الجيش الروسي، الأحد، أن الضربات التي نفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيرات بهدف إحباط "هجمات إرهابية" يجري التخطيط لها.

 

سي ان ان الناتو إجبار الرئيس زيلينسكي السلام روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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