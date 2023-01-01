الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مستقبل التنمية فى مصر بين صدمات العالم والقدرة على التكيف».. عدد يناير من مجلة الديمقراطية

جريدة الدستور

تحت عنوان "مستقبل التنمية فى مصر بين صدمات العالم والقدرة على التكيف"، صدر العدد الجديد من مجلة الديمقراطية- يناير 2023-، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، والتي يرأس تحريرها، الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، فمع مزيج الصدمات في عالم "متعدد الأزمات"، حيث يواجه العالم عاصفة كاملة من الأزمات المتزامنة.

ويقدم ملف هذا العدد من مجلة الديمقراطية رؤية مستقبلية لمتطلبات المرحلة القادمة من التنمية فى مصر، تشمل عددا من القطاعات المترابطة وذات التأثير على مخرجات عملية التنمية منها، الإصلاح الاقتصادي المصري، والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، واستراتيجية التحول الرقمي الشامل ، وتوجه مصر نحو الاستراتيجية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، والاستراتيجية المصرية فى مجابهة الإرهاب، وجهود الدولة المصرية فى الحماية الاجتماعية وسيناريوهات تعزيزها، والاستثمار فى البشر والتنمية المستدامة.. وغيرها.

ويتضمن العدد الجديد من مجلة الديمقراطية افتتاحية، رئيس التحرير أحمد ناجي قمحة، والتي جاءت تحت عنوان: " قضايا حقوق الإنسان بين الرؤية المصرية الشاملة وازدواجية المعايير الغربية".  
كما اشتمل العدد عدة مقالات تتناول مناقشة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، والسياسة المالية فى مواجهة انعكاسات الأزمات العالمية، وعدد  آخر من القضايا من أبرزها: مبادرة تيسيرات استيراد سيارات للمصريين بالخارج، وإشكالية  فوضى الإفتاء وتجديد الخطاب الدينى، و المستقبليات الجندرية وآفاق التمكين فى العلوم والتكنولوجيا، ورقمنة العلاقات العامة وصناعة السياحة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، والتأثيرات الغربية فى ثقافة الطفل المصرى.. الرسوم المتحركة نموذجا.
 كما يحتوى العدد مجموعة من التقارير، التي سعت إلى تقديم تحليل عميق للنظام السياسى الأمريكى بعد انتخابات التجديد النصفى، وتطورات المشهد في تونس والبرازيل وإسرائيل والصين، بالإضافة إلى ملف خاص حول سياقات وتداعيات صعود اليمين الأوروبى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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