مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 3 آلاف آخرين خلال شهر (فيديو)

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال شهر، حيث استهدفت العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 3433 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة بنطاق مديريات أمن "أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – القليوبية – السويس - كفر الشيخ – قنا – الشرقية – المنيا – المنوفية – الأقصر – بورسعيد – سوهاج– جنوب سيناء – الإسكندرية – البحر الأحمر – دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – أسوان – البحيرة – بنى سويف" بإجمالى مضبوطات 1472 قطعة سلاح نارى عبارة عن "رشاش جرينوف – 190 بندقية آلية – 197 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 69 مسدسا – 1014 فردا محليا - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة"، المتهمون سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها "سلاح – قتل – مخدرات – سرقة".

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط عدد (4678) قطعة سلاح نارى، بحوزة (3975) متهما، أبرزهم الآتى "2جرينوف – رشاش – 395 بندقية آلية – 530 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 224 مسدسا – 3520 فردا محليا– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 511 خزينة"، وكذا ضبط "6778 قطعة سلاح أبيض"، وضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلها "8 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 14 مسدسا – 27 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 محدث صوت – 5 خزائن - أدوات وأجزاء التصنيع".

كما تم ضبط عدد 30 تشكيلا عصابيا ضموا عدد 104 متهمين ارتكبوا عدد 166 حادثا، وضبط 535 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "4 بنادق آلية- 13 بندقية غير مششخنة- 8 مسدسات - 201 فردا محليا- 309 قطع سلاح أبيض- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".