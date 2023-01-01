مصرع مواطن صعقا بالتيار الكهربائى فى مركز سنورس بالفيوم

لقي مواطن، مصرعه، صعقا بالتيار الكهربائي، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة الفيوم، شهد سقوط جثة مواطن، بجواى بعض كابلات الكهرباء، خلف قاعة أفراح علي الطريق، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود جثة محمد م ا 41 سنة، مقيم بقرية الزاوية الخضراء بمركز سنورس، وأن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلي مستشفي سنورس المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.