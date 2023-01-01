الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكرم الطالب عمر الحاصل على المركز الأول عالميا

التكريم
التكريم

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة الطفل عمر زكي الطالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمدية الإسلامية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك لتكريمه تقديرًا له بعد حصوله على المركز الأول على العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية المقامة في تايوان.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ووالدة الطفل والأستاذ محمد فاروق خبير الرياضيات بديوان عام الوزارة. 

وأجرى الدكتور رضا حجازي حوارًا أبويًا مع الطالب عمر، البالغ من العمر ٧ سنوات، حيث أشاد بمستوى ذكائه وبدور أسرته في رعاية موهبته.

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان منذ الصغر وتنمية المواهب على رأس اهتمامات الوزارة باعتبارها إحدى أهم الأولويات التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، في هذا الإطار، أن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسي تضمنت تنمية المواهب ورعايتها عبر تطبيق يوم الأنشطة في المدارس على مستوى الجمهورية، والذي يتم خلاله اكتشاف المواهب المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجه الدكتور رضا حجازي بإعداد ملف متكامل عن الطالب عمر زكي تمهيدًا لرعايته خلال المرحلة المقبلة واستثمار موهبته، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعايتهم. 

الجدير بالذكر أن الطالب عمر زكي حصل على منحة مجانية من جامعة المنصورة نظرًا لموهبته الفريدة في إجراء العمليات الحسابية المعقدة منذ سن الرابعة، وتمت مخاطبة أكاديمية البحث العلمي بالجامعة لاستثنائه من شرط سن التقديم البالغ ٩ سنوات لمسابقة الحساب الذهني الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو والتي ضمت ١٠٠ متسابق على مستوى العالم وهو ما وافقت عليه الجامعة على الفور، كما تم منحه دورة الروبوتات بكلية الهندسة بجامعة المنصورة.
 

الاستراتيجية اكتشاف المواهب التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية الوزارات والجهات

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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