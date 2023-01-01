الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنيا يكرم اللاعب محمد أنور لإنجازاته الرياضية

القاضي يكلارم اللاعب
القاضي يكلارم اللاعب محمد فوزي لإنجازاته الرياضية

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللاعب محمد أنور ابن محافظة المنيا ولاعب منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة، لإنجازه الرياضي الكبير، حيث يعد اللاعب الوحيد من أبناء الصعيد والذي يشارك في بطولتي عالم جماعية لمتحدي الإعاقة.

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جاء ذلك عقب حضور المحافظ لاحتفالية "القادرون باختلاف"، والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة، لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة ، حيث استمع المحافظ لعدد من المعوقات والمشاكل لمتحدي الإعاقة.

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وحرص المحافظ عقب انتهاء الاحتفالية على تكريم اللاعب محمد أنور، عقب عرضه للبطولات التي فاز بها والتي سيشارك فيها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بما حققه اللاعب، مشيرًا إلى أن ذوي الهمم يمتلكون قدرات خاصة وفريدة وهم نموذج يحتذى به في كافة القطاعات ، وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم.

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يذكر أن اللاعب "محمد أنور" استطاع بعزيمته وإصراره الفوز مع منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة بالمركز الأول بأفريقيا عام 2021 وذلك للتأهل لكأس العالم التي ستلعب في دولة الإمارات العام الجاري، كما حصل على لقب أحسن لاعب لمنتخب مصر موسم 2018-2019 ، وشارك أيضا مع منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة في بطولة العالم عام 2022 وحصد مع الفريق الميدالية الفضية "الثاني عالميا" .

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محافظ المنيا اللاعب محمد أنور لمشاركته ببطولتي عالم جماعية لمتحدي الإعاقة إنجازاته الرياضية اللواء اسامة القاضي

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